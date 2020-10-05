Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da yol kenarında bekleyen İsmail K. (30), motosikletli ve yüzleri maskeli 2 saldırgan tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

ADANA'da yol kenarında bekleyen İsmail K. (30), motosikletli ve yüzleri maskeli 2 saldırgan tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Cadde kanarında bekleyen İsmail K.'nin yanına motosikletli yüzleri maskeli 2 kişi yaklaştı. 2 saldırgan tabancayla İsmail K.'ye ateş etti. İsmail K., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobil ile hastaneye götürülen İsmail K., tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, saldırganların 4 el ateş ettiği tespit edildi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Reşatbey Mahallesi, motosikletli, Seyhan, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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