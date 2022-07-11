Olay, Hendek ilçesi Puna Ortaköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (58) ve T.A. (49) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, bu esnada T.A. isimli şahıs M.G.'yi tüfek ile bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

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