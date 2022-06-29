Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

29.06.2022 00:57
Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberler... Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca vatandaş sokak ortasına birbirine saldırırken, polis ekipleri olayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Baglarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, "Yol verme" nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olay ilerleyen dakikalarda büyüyerek kavgaya dönüşürken, ailelerinde dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca şahsın sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, dakikalarca süren kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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