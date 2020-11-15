Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü

15.11.2020 12:09
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ÇORUM'un Osmancık ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Olcay Sarı'nın (19) otomobili, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Olcay Sarı'nın (19) otomobili, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı. İkiye bölünüp, motoru fırlayan otomobilin sürücüsü Sarı yaşamını yitirirken, kedi ise telef oldu.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Koyunbaba Mahallesi, Burhan Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Olcay Sarı, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için yönetimindeki 19 ABV 538 plakalı otomobilinin direksiyonunu kırdı. Sarı'nın tüm çabasına karşın kediyi ezdiği otomobil, yol kenarındaki çöp konteyneri ve beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motoru kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Araçta sıkışan Olcay Sarı, ağır yaralanırken, kedi ise telef oldu.Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan Sarı, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Olcay Sarı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.


Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü
Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü

Olcay Sarı, Osmancık, Çorum, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu: 1 ölü - Son Dakika


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