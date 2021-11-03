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Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

03.11.2021 22:43

Gelen son dakika haberine göre İZMİT'te, TIR'dan gübre dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İZMİT'te, TIR'dan gübre dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 21.00 sıralarında Kandıra yolu Yahya Kaptan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kandıra istikametine giden ve plakası tespit edilemeyen bir TIR'dan yola dökülen gübre nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç birbiriyle çarpıştı. Zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan araçlar içerisinde sıkışan 2 yaralıyı, çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Kandıra yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol temizleme çalışmalarının ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Gübrenin döküldüğü TIR'ın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Zincirleme Trafik Kazası, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... YOLA DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 8 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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