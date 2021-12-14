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Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

14.12.2021 08:39

Son dakika haberlerine göre Devrilen otobüsten görüntüler Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Devrilen otobüsten görüntüler Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya- Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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