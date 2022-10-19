Son dakika haberleri! YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 20 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 20 YARALI

19.10.2022 08:57

Son dakika haber... Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 20 yaralıAmasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
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Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 20 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 20 YARALI - Son Dakika
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