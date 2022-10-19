Son dakika haberleri! YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 20 YARALI

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 20 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Amasya, Güncel, Son Dakika
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