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Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı

11.02.2022 03:00

Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi ise yaralandı.

Kaza, Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ada yönetimindeki 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı. Kazada yolcu otobüsünün şoförü Zafer Ada olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yolcu 2 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı

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Şarkışla, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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