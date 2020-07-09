Son dakika haberleri! Yolcu otobüsünde pes dedirtten tavır... Muavin ve şoförden yolun yarısında "beğenmeyen bileti iade... - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yolcu otobüsünde pes dedirtten tavır... Muavin ve şoförden yolun yarısında "beğenmeyen bileti iade...

Gelen son dakika haberine göre Yolcu otobüsünde pes dedirtten tavır... Muavin ve şoförden yolun yarısında "beğenmeyen bileti iade etsin,kalsın burada" resti Yolcu otobüsünde Korona isyanı Kurallara uygun yola çıkan otobüs, yolda tüm koltukları doldurmak isteyince isyan çıktı Aydın'ın Didim ilçesinden Sivas'a giden bir...

Yolcu otobüsünde pes dedirtten tavır... Muavin ve şoförden yolun yarısında "beğenmeyen bileti iade etsin,kalsın burada" resti

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Yolcu otobüsünde Korona isyanı

Kurallara uygun yola çıkan otobüs, yolda tüm koltukları doldurmak isteyince isyan çıktı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinden Sivas'a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde Korona virüsü tartışması yaşandı. Yola çıkarken Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde yolcu alıp sefere başlayan otobüs yol üzerinde tüm koltukları doldurmaya kalkınca otobüste isyan çıktı. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede yolcuların kamerasına böyle yansıdı.

Olay akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Didim'den Korona virüs tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe kurallarına göre yolcularını alıp Sivas istikametine doğru hareket eden otobüs, Aydın'dan çıktıktan sonra uğradığı otogarlarda tüm koltuklara yolcu almaya başladı. Duruma itiraz eden bazı yolcular, muavin ve şoföre kurallara aykırı hareket ettiğini belirtince bu defa muavin ve otobüsün şoförü 'Beğenmeyen biletini iade etsin' diyerek yolculara rest çekti. Otobüs şoförü ve muavinin bu çıkışından sonra yolcular iyice gerilince otobüste kısa süreli arbede yaşandı.

Otobüs firması, şoför ve muavinin kural tanımaz tavırları kameralara yansırken, yol üzerinde bir trafik polisinden de yardım isteyen yolcular kural ihlali yapan yolcu otobüsü şoförü ile firmayı çektikleri görüntülerle ihbar etmeye çalıştı.

Koronavirüs, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yolcu otobüsünde pes dedirtten tavır... Muavin ve şoförden yolun yarısında 'beğenmeyen bileti iade... - Son Dakika
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