Yolcu otobüsünde seyir halinde yangın çıktı facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Yolcu otobüsünde seyir halinde yangın çıktı facianın eşiğinden dönüldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün zamanında yolcuları tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçilirken, motor kısmı alev alan otobüsteki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında İzmir Bulvarı Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Denizli'ye yolcu taşıyan Süleyman Aksu yönetimindeki 34 EG 6414 plakalı otobüsün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Arka kısmından alev alan otobüsteki yangını fark eden şoför, aracı yol kenarında durdurdu. Otobüste bulunan 8 yolcu, tahliye edilirken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otobüsün motor ve iç kısımlarında hasar oluştu. İzmir Bulvarı'nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.