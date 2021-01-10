Yolcu taşkınlık çıkarınca polis müdahale etti - Son Dakika

Yolcu taşkınlık çıkarınca polis müdahale etti

Yolcu taşkınlık çıkarınca polis müdahale etti
Son Güncelleme: 10.01.2021 16:51

BURSA'dan Ankara'ya seyahat eden Necla P.(36) ile otobüs şoförünün dinlediği müzik nedeniyle aralarında tartışma yaşandı.

BURSA'dan Ankara'ya seyahat eden Necla P.(36) ile otobüs şoförünün dinlediği müzik nedeniyle aralarında tartışma yaşandı. Müziğin sesini kısmasını isteyen kadın yolcu ile şoför arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri, araya girdi. Şoför, otobüsü polis aracının yanına park ederek kadın yolcudan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, Necla P.'yi sakinleştirmesinden sonra ancak otobüs yoluna devam edebildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinden Ankara'ya seyir halinde olan sürücü Zafer Ç. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 numaralı koltukta oturan yolcu Necla P., şoförün arkasındaki boş koltuğa geçti. Yolculuk sırasında kadın yolcu, şoföre müziğin sesini kısmasını isteyerek tepki gösterdi. Şoför müziğin sesini kıstıktan sonra da kadın yolcu tepki göstermeye devam etti. Necla P.'nin bir diğer kadın yolcuya 'İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur' demesi üzerine tartışmaya diğer yolcular da karıştı. Bunun üzerine otobüs şoförü, Zafer Ç., İnegöl ilçesindeki yolcu terminaline otobüsü çekip durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLER ÖFKELİ YOLCUYU SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın yolcuyu sakinleştirirken şoför Zafer Ç.'de, yaşanılanları anlattı: "Yolcu beni; 'Sana iş yaptırmayacağım, işinden olacaksın' diye tehdit etti. Diğer yolcular da kendisinden şikayetçi" dedi. Şoförün kendisine bağırdığını iddia eden yolcu Necla P. ise, "Bu aracın muayenesi de eksik. Beni, müzik rahatsız etti. Şikayetçi olacağım" diye kendisini savundu. Olaya müdahale eden polislere diğer yolcular da karışarak; Necla P.'nin tartışma sırasında kendilerini de rahatsız ettiğini iddia ettiler. Polisin, kadın yolcuyu koltuğuna geçirtip sessiz bir şekilde yolculuk yapması konusunda uyarısı üzerine otobüs yoluna devam edebildi.Yaklaşık 30 dakika süren tartışmanın ardından ancak otobüs yoluna devam etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yolcu taşkınlık çıkarınca polis müdahale etti - Son Dakika
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