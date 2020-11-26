Son dakika haberleri... Yolcular sürücüleri kurallara uymaya çağırdı - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Ekipler, alışveriş merkezleri, pazarlar ve toplu ulaşım araçlarında denetimlerini gerçekleştiriyor.

Selimiye Camisi yakınlarında Edirne Valiliği koordinasyonunda ekipler toplu ulaşım araçlarında yaptıkları denetimlerde araçlarda dezenfektan olup olmadığı ve fiziki mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

Bir minibüsteki denetim sırasında yolculardan Meliha Uygun sürücülere seyreltilmiş yolculuk kuralına uymaları noktasında çağrıda bulundu.

Uygun, zaman zaman "üst üste yolculuk" yapıldığını ileri sürerek, "Bazı minibüsler kalabalık oluyor. Devamlı denetim yapılsın. Herkes bu konudan şikayetçi. Kalabalık yolculuk etmeyelim. Sağlık Bakanımız çok iyi çalışıyor, Allah razı olsun ama biz vatandaşların da buna yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Minibüsteki bazı yolcularda Uygun'u destekler nitelikte açıklama yaptı.

Edirne Valiliği Denetim Koordinasyon Sorumlusu ve Tarım Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Devrim Öden denetimler sonrası yaptı açıklamada, denetimlerin artırılarak devam edeceğini söyledi.

Öden, bugüne kadar Edirne'de 1 Nisan'dan bu yana 51 bin 276 denetim gerçekleştirerek kurallara uymayan 4 bin 236 kişiye idari yaptırım uygulandığını ifade etti.