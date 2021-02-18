Son dakika haberleri: Yolda kalanlara güvenlik güçlerinden çorba ikramı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yolda kalanlara güvenlik güçlerinden çorba ikramı
18.02.2021 10:02
Son dakika haberine göre Erzincan-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlara asker ve polislerce çorba dağıtıldı.
Erzincan- Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlara asker ve polislerce çorba dağıtıldı.
Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda sürücü araçlarıyla ilerleyemeyince yolda mahsur kaldı. Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu. Mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. - ERZİNCAN
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