Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı
25.03.2021 13:52
Son dakika haberi... Eskişehir'de karla kapanan yolda mahsur kalan vatandaşın yardımına jandarma yetişti.
Eskişehir'de karla kapanan yolda mahsur kalan vatandaşın yardımına jandarma yetişti.
Mihalıççık ilçesi Diközü mahallesinde kamyonet ile seyahat eden bir vatandaş, buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunan vatandaşın yardımına ulaşmak için jandarma harekete geçti. İhbarı alan Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Soğuktan üşüdüğü görülen kamyonet sürücüsüne sıcak çay ikramında bulunuldu. Konu ile ilgili olarak belediye ekipleri ile kurulan koordine neticesinde buzlanan yolun tuzlanarak trafiğe tekrar açılması ve yolda kalan kamyonetin çekilerek ana yol güzergahına çıkarılması sağlandı. - ESKİŞEHİR
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