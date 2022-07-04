Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

04.07.2022 15:58
Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'da D-030 ve D-765 karayollarının kesişim noktasındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan İstanbul'a seyir halinde olan Bilal Şahin (46) idaresindeki 57 FD 381 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Bilal Şahin ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi Fatma Şahin (41), çocukları Furkan Şahin (16) ile Nazlı Şahin (9), Cevriye Şahin (74) ve Celal Şahin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansa Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Celal Şahin ise şehir merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan 74 yaşındaki Cevriye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Fatma Şahin ise Ordu'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Bilal Şahin, Kastamonu, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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