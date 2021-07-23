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YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

23.07.2021 09:24

DÜZCE'de, iki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti.

DÜZCE'de, iki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti. Vural yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 22.30 sıralarında Anıtpark'ın arkasında meydana geldi. Muhammed B. ve yanındaki arkadaşı motosikletle park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Muhammed B., otomobildeki kadını indirip, motosikletine bindirmek isteyince yanındaki arkadaşı ile aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı. Muhammet B. silahını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti. Muhammet B. kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Vural gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, Muhammet B.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLDAN GEÇERKEN KAVGADA ATEŞLENEN SİLAHLA YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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