YOLU AÇIP, DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINI HASTANEYE KALDIRDILAR - Son Dakika

VAN'ın Özalp ilçesinde karla kaplı yolu 3 saatlik çalışma ile aşan ekipler, doğum sancısı çeken Esra Alpdağtaş'a (25) ulaşıp, hastaneye götürdü.

Özalp ilçesine bağlı Yarımkaya Mahallesi'nde Esra Alpdağtaş'ın doğum sancısı tutunca yakınları, yollarının karla kaplı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. İhbarla bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediye ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolları iş makinesi ile açtı. Yolun açılmasının ardından adrese giden sağlık ekipleri, Alpdağtaş'ı Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esra Alpdağtaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, yakınları Van Büyükşehir Belediyesi ile sağlık ekiplerine teşekkür etti.