AĞRI'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan Sevgül Daşdemir (42), sağlık ekiplerinin yoğun 7 saatlik zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Nallıkonak köyü Güllüce mezrasında şidetli baş ağrısı, ateş ve kusma şikayetleri üzerine Sevgül Daşdemir'i, yoğun kar ve tipinin yolu kapatması sonucu hastaneye götüremeyen eşi İhsan Daşdemir, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Biri paletli iki ambulansla, yolun açık olduğu Nallıkonak köyü mevkisine kadar giden ekipler, geriye kalan 5 kilometrelik yolda, yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen paletli ambulansla ilerleyerek mezraya ulaştı. Daşdemir'e evde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hastayı yolun açık olduğu yerde bekleyen ambulansa teslim etti.

Ekiplerin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhsan Daşdemir, eşini hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür etti.