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Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

04.02.2022 11:41

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te tramvay hattından yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybederek yere düşüp beyin kanaması geçiren Ramazan Kendirci (80), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te tramvay hattından yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybederek yere düşüp beyin kanaması geçiren Ramazan Kendirci (80), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Kendirci, tramvay hattından yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybederek yere düşerek başına beton zemine çarptı. Olayı görenlerin ihbarı sonrası Kendirci, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kendirci, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Kendirci'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

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Güneykent, Gaziantep, Tramvay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, 12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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