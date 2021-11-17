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Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü

17.11.2021 13:15
Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Heygan Güler (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Heygan Güler (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler'e, C.G.yönetimindeki 34 TT 2349 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan Heygan Güler'i hastaneye götürdü. Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kırılan cam nedeniyle vücudunda kesikler oluşan M.G. de tedavisi için özel bir hastaneye götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Heygan Güler, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Heygan Güler'in cenazesi, Acısu Seyyide Ayşe Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü
Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü
Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü

Uzuntarla, Otomobil, Acısu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü - Son Dakika
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