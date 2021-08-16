GAZİANTEP'te, park ettiği TIR'dan inerek yolun karşısına doğru yürüyen Süleyman Şahin (48), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Şahin, Gaziantep'e dönerken Nizip ilçesi yakınlarında TIR'ını yol kenarına park ederek lokantaya gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Şahin'e, yolun karşısına geçerken plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Şahin, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şahin, sevk edildiği Gaziantep'teki hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, ölümüne yol açan otomobilin sürücüsünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.