YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ - Son Dakika

SAMSUN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Yüksel (33), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Bafra'dan Samsun istikametine giden Alican C. idaresindeki 55 SV 987 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Yüksel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Yüksel, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yüksel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayayla ilgili soruşturma başlatıldı.