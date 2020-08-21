Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken ayağının TIR'ın altında kaldığı anlar kamerada - Son Dakika

HATAY'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Göçmen'in ayağı, seyir halindeki TIR'ın altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Göçmen, tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra ilçedeki E-91 karayolu üzerindeki Meydan Kavşağı'nda meydana geldi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmek için hareket eden İbrahim Göçmen'in ayağını ezdi. Göçmen kazada yaralanırken, görüş açısında olmadığı için kazayı fark etmeyen TIR sürücü, yoluna devam etti. TIR, çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye aracı da sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in tedavisinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İbrahim Göçmen'in yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu arada İbrahim Göçmen'in, AK Parti İlçe Başkanı Enis Göçmen'in babası olduğu bildirildi.