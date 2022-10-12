Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

12.10.2022 11:42
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 64 yaşındaki adam kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 64 yaşındaki adam kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi, Köseler mevkiinde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma E. H'nin (27) kullandığı plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Çırakkoca'ya çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çırakkoca ile sürücü El Hatip yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çırakkoca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün ise Antalya Kepez Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çırakkoca'nın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

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