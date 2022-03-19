Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

19.03.2022 19:19
Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybedip yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybedip yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi GATEM Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep şehir merkezi istikametine seyreden Adem E. (29) idaresindeki 27 AAD 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran yön levhasına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede, çarpmanın etkisiyle iki büklüm olarak tamamen hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Adem E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Fadıloğlu, küçük yeteneklerle buluştu Fadıloğlu, küçük yeteneklerle buluştu

Şehitkamil, Gaziantep, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:26:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement