Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulun "Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning" projesi kapsamında 10 ilden 90 zihinsel engelli öğrenci, kendi yörelerine ait lezzetleri çevrim içi ortamda beğeniye sunuyor.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulunun, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ile yürüttüğü proje çerçevesinde farklı illerde yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim alan özel öğrenciler ile öğretmenleri sanal ortamda bir araya geliyor.

Öğretmenlerin yardımıyla Bursa, Kütahya, Isparta, Erzurum, Muğla ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu illerden öğrenciler çevrim içi katılım sağlayarak her ilin yöresine ait yemekleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde ve okullarda yapıyor.

Kayseri'de başlayan proje ile öğrenciler tarafından yağlama, mantı, köfte, hamur işi, helva, turşu ve ramazan pidesi gibi yiyecekler yapılıyor.

Proje ile öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, akranların sanal ortamda bir araya getirilmesi, öğretmenlerin farklı fikir ve uygulamalarını paylaşmaları, yöresel lezzetlerin tanıtılması ve uygulamaları yapılarak öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İstiklal Özel Eğitim Okul Müdürü Osman Morsümbül, AA muhabirine, projeyi 10 ildeki okullarda 90 öğrenci ile yürüttüklerini söyledi.

Daha önce mantı, yağlama, turşu ve farklı lezzetlerin çevrim içi yapıldığını anlatan Morsümbül, zihinsel engelli öğrencilerin sosyalleşmesini, yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı, onları hayata hazırlamayı amaçladıklarını belirtti.

Son etkinliklerinde ramazan pidesi hazırladıklarını vurgulayan Morsümbül, verilen eğitimle okuldan mezun olan öğrencilerin iş bulduğunu da dile getirdi.

Morsümbül, etkinliklerle ilgili, "Bu proje ile okullar arası bir kaynaşma sağlandı. Kültür paylaşımı oldu. Onların farklı lezzetlerini biz, bizim yöresel lezzetlerimizi onlar görmüş oluyor. Velilerimizden çok iyi tepkiler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan etkinliklerden dolayı farklı illerdeki okullardan kayıt yaptırmak isteyen veliler olduğunu da dile getiren Morsümbül, katkılarından dolayı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Cemal Özdemir'e teşekkür etti.

Öğrencilerden 16 yaşındaki Semanur Ay da arkadaşları ile yemek yapmanın keyifli olduğunu, pişirdikleri yiyecekleri daha sonra yediklerini ifade etti.

Gülnihal Selbi ise ellerini yıkayarak başladıkları yemekleri hazırlama işinde kendilerini çok mutlu hissettiğini, yapılan yiyecekleri öğretmenlerinin yardımıyla fırında pişirdiklerini kaydetti.