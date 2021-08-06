Malatya'da kadın kooperatiflerinin gönüllü üyeleri tarafından üretilen yöresel lezzetler, Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yöresel lezzetlerin tanıtılması için Malatya'da faaliyetlerini yürüten kadın kooperatifi ile Malatya Park Alışveriş Merkezi işbirliğinde AVM'de stant açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve kooperaratif üyesi kadınlar katıldı. Açılışın ardından davetliler, standı gezerek yöresel lezzetlerin tadına baktılar. AVM'de 3 gün sürecek olan stantta vatandaşlar yöresel lezzetleri tanıma fırsatı bulacak, aynı zamanda eşsiz lezzetleri satın alma fırsatı da bulacaklar.

Malatya'ya has ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılması Malatya mutfağının zenginliğinin göstergesi olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " Burada kadınlarımızın iş hayatına atılmaları için bir başlangıç hem de ailelerine bir katkıları olması için bu çalışmayı başlatmış olduk. Amacımız, Malatya lezzetlerini gün yüzüne çıkarmak, bazı unutulan lezzetleri yeni kuşaklarla buluşturmak, bunun yanında kadınlarımıza maddi anlamda bir nebze katkı sunmak, manevi anlamda da insanların birlikte çalışması ve üretim yapması, yaparken de sadece insan odaklı davranmaları, birbirine insan odaklı bakabilmeleri. Düşüncelerimiz ve fikirlerimiz ne olursa olsun bizim bir arada yaşamaya ihtiyacımız var, kurduğumuz kooperatiflerin bence en önemli özelliği insanlar arasındaki ilişkiyi ve diyaloğu üst düzeye çıkarmak. Biz aynı toprağı, aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı memleketi ve aynı duyguları paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA