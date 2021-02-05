Son dakika haberleri... "Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışmasının başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Sakarya'nın mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen "Sakarya Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışmasının başvuru süresi 25 Mart'a uzatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası boyutta daha geniş kitleler tarafından tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, daha önce 5 Şubat olarak açıklanan "Sakarya Yöresel Yemek Tarifleri ve Sunumu" yarışmasının son başvuru tarihinin, 25 Mart'a alındığı kaydedildi.

Başvuruların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece iktm54@ktb.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı bildirildi.