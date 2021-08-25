Üye Girişi
Yorgun mermi ölümü "cinayet sayılmalı" çağrısı - Son Dakika

Yorgun mermi ölümü "cinayet sayılmalı" çağrısı

25.08.2021 10:58
Yorgun mermi ölümü

Türkiye'nin farklı noktalarında bu ay başından bu yana iki çocuk yorgun mermi kurbanı olurken, bir çok kişide yaralandı.

Türkiye'nin farklı noktalarında bu ay başından bu yana iki çocuk yorgun mermi kurbanı olurken, bir çok kişide yaralandı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, kutlama ve benzeri bahanelerle havaya ateş ederek ölüme neden olan magandaların işlediği suçun olası kast kapsamına girdiğini ve "olası kastla insan öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Bu ağustos ayında Tekirdağ'dan Şanlıurfa'ya, Trabzon'dan Tokat'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında rastgele silahla açılan ateşler nedeniyle iki çocuk hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve bireysel silahlanmaya karşı yıllardır mücadele veren Umut Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, bu tür olayların önlenebilmesinin yetkili kurumlar tarafından etkin mücadele edilip önlemler alınmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Demirbaş, bu önlemlerin başında, bireysel silahlanmanın azaltılması, düğün, asker uğurlamaları, bayram ve yılbaşı gibi etkinliklerde sözde kutlama adı altında yapılan atışlarının önlenmesinin geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Demirbaş, "Yalnızca bu ay basına yansıyan olaylara baktığımızda, birçok kişinin magandaların kurşunlarına hedef olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki iki çocuğumuz hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu birçok da yaralı var. Bu tür trajik olaylar bireysel silahlanmanın sonucudur. Ruhsatsız silahlar ve pompalı tüfekler çok yaygın görülüyor. 20- 25 milyon silah olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 4 bin insan her yıl silahlarla işlenen suçların mağduru oluyor. Öncelikle etkin cezalandırma gerekiyor. Çeşitli cezai yaptırımları öngören kanunlarımız var, ancak asıl önemlisi kontrollerin kolluk kuvvetleri tarafından etkin olarak yapılması. Baktığımızda son yasal düzenlemelerle birlikte ruhsatsız silahlarla ilgili suçların, tutuklanmayı gerektirmeyen ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilen durumlar olduğunu görüyoruz. Sadece ceza olması yetmiyor, etkin uygulanması önemli" diye konuştu.

OLASI KAST OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Daha önce gerçekleşen benzer olaylara bakıldığında, bu tür maganda kurşunlarının neden olduğu ölümlerin olası kast ve bilinçli taksir esasları kapsamında cezalandırıldığının görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Timur Demirbaş, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu tarz olaylardaki kararlarına bakıldığında ise ölümlerin olası kast kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Somut bir olayda olası kast ile bilinçli taksiri birbirinden ayırt ederken, iki sorunun sorulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Timur Demirbaş, şöyle devam etti:

"İlk olarak, failin öngördüğü bu neticenin gerçekleşmesini istemediği mi, yoksa kayıtsız mı kaldığı. İkinci olarak ise failin öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için gayret edip etmediğidir. Dolayısıyla eğer fail, öngördüğü neticenin gerçekleşmesini istememiş ve bunun için çaba da göstermişse bilinçli taksir; buna karşılık fail öngördüğü neticeyi ne istiyor ne de istemiyor, buna kayıtsız da kalarak neticenin gerçekleşmemesi için hiçbir şey de yapmıyorsa yani 'Olursa olsun' diyerek hareket ediyorsa olası kast söz konusu olacaktır. Bu nedenle, maganda kurşunu veya yorgun mermi şeklinde gerçekleşen olaylar, olası kast kapsamına girmektedir. Faillerin TCK m.81'de düzenlenen kasten insan öldürme hükümlerine göre 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerekir. Olası kast halinde, failin maksat dışında hangi netice ya da neticeleri kabullendiğinin açıkça belirlenebildiği durumlarda, teşebbüs hükümleri de uygulanabilir."

(İHA)

Yorgun mermi ölümü cinayet sayılmalı çağrısı

Timur Demirbaş, Tekirdağ, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yorgun mermi ölümü 'cinayet sayılmalı' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor 13:32 Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi 13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım         
12:55
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:42:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yorgun mermi ölümü "cinayet sayılmalı" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement