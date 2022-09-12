KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 23 gün önce başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter'in tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta 20 Ağustos günü meydana gelen olayda traktör üzerindeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Musa, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Meydana gelen olayın ardından jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı. Evlere tek tek giren ekipler 11 adet silaha el koydu. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Musa İlter'in beyin ölümü gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | YORGUN MERMİYLE VURULAN MUSA'NIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika