Son dakika haberleri | Yozgat'ta 665 parça tarihi eser gele geçirildi

Son dakika haberi... Yozgat'ta bir otomobilde 665 parça tarihi eser bulundu.

Yozgat'ta bir otomobilde 665 parça tarihi eser bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapalak köyü çıkışında durdurulan otomobilde yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 240 sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 372 taş para, çeşitli şekillerde 21 figür, 14 yüzük, 10 mermer heykel, 3 hayvan figürlü heykel, 2 kemer tokası, 2 haç ve ok ucu eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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