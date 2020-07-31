Son dakika haberleri: Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada şoför ile sağlık görevlileri Gürsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:59

Kaynak: AA

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor