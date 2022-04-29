Son dakika haberleri | Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davaya devam edildi

29.04.2022 17:02
Son dakika haberleri | Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davaya devam edildi

Bir son dakika haberine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021'de başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021'de başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü.

Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.M, maktulün annesi Rahime, babası Ramazan Salkım ve avukatlar katıldı. Tutuksuz yargılanan M.S. ise duruşmaya katılmadı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık A.M, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Haziran'a erteledi.

Özlem Salkım, 24 Mart 2021'de arkadaşlarıyla evinde doğum günü kutlarken silahla başından yaralanmış, tedavi altına alındığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 27 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı, Özlem Salkım, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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