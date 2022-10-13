Yozgat 3. sayfa: Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Yozgat 3. sayfa: Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

13.10.2022 18:00
Yozgat 3. sayfa: Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Edinilen Yozgat haberine göre Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam eden 1'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli makamlarca tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat 3. sayfa: Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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