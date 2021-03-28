Doğum günü kutlamasında silahla yaralanan Cumhuriyet Savcısı Salkım hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Doğum günü kutlamasında silahla yaralanan Cumhuriyet Savcısı Salkım hastanede yaşamını yitirdi
28.03.2021 00:19
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hastanede yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hastanede yaşamını yitirdi.
Savcı Özlem Salkım, tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özlem Salkım'ın cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sorgun Adliyesinde görevli Özlem Salkım, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmıştı.
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