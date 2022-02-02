Son dakika haberleri! Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kartopu oynadı - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli, çocuklarla kardan asker ve jandarma aracı yapıp kartopu oynadı.
Devriye görevindeki jandarma ekipleri, sorumluluk alanındaki Sarayözü Köyü İlkokulu bahçesinde oynayan çocukları görünce onlara eşlik etti.
Çocuklarla kartopu oynayan ekiptekiler, daha sonra kardan asker ve jandarma aracı yaptı.
Jandarmayla neşeli dakikalar geçiren çocuklar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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