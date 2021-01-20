Jandarmanın bitkin halde bulduğu atmaca bakıma alındı - Son Dakika

Yozgat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Çandır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken arazide bitkin halde atmaca gördü.

Ekipler tarafından jandarma merkezine getirilen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Vücudunda herhangi bir yarası bulunmayan atmacanın, açlık ve susuzluktan dolayı bitkin düşmüş olabileceği, bakımı yapılıp doğaya bırakılacağı bildirildi.