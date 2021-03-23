Dev hortum görenleri korkuttu - Son Dakika

Dev hortum görenleri korkuttu
23.03.2021 12:51
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdıYozgat'ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdı
Yozgat'ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu. Sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eyneli, Külhüyük ve çevre köylerinde hortum oluştu. Hortumu fark eden köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Dev hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
(Rukiye Yılmaz/İHA)
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