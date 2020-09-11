Son dakika haberleri... Yozgat'ta pekmez kazanları kaynamaya başladı

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta bağ bozumunun başlamasıyla köylerde kış hazırlıkları da hızlandı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Arpaç köyünde bağ bozumu başladı. Bağ bozumu ile birlikte kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez kazanları da kaynamaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde bin bir emek ve gayretle bağlardan toplanan üzümler, traktörlere doldurularak evlere taşınıyor. Toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak doğal maya olarak kullanılan özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından killi toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuluyor. Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli kepçe ile karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, yemeye hazır hale geliyor.

Arpaç köyünde bağ bozumuna başladıklarını belirten Adem Öztürk, bu yıl üzüm veriminin iyi olduğunu söyledi. Öztürk, "Her yıl Eylül-Ekim aylarında bağ bozumu yapıp pekmez kaynatıyoruz. Bağlardan topladığımız sofralık üzümlerin tamamını satma imkanımız yok. Ürün fazla olduğu zaman pekmez yaparak kış hazırlığı yapıyoruz. Bu pekmezlerin bir kısmını kendimiz için ayırıyoruz bir kısmını da semt pazarlarında satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Salkım salkım toplanan üzümleri ezip kabuğundan ayırdıktan sonra, odun ateşinde kaynatarak pekmez haline dönüştürüyoruz. Yaptığımız pekmezlerin kilosunu da 35-40 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu.

Adem Süzener ise bağ bozumu gerçekleştirerek pekmez yapımına başladıklarını söyledi. - YOZGAT