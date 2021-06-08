Son dakika gündem: Sel tarım alanlarında zarara neden oldu - Son Dakika

Yozgat'ta sel nedeniyle tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Yozgat merkeze bağlı Özlüce köyünde akşam etkili olan sağanağın ardından oluşan sel, hububat, şeker pancarı ve ayçiçeği ekili alanlara zarar verdi.

Sel nedeniyle Yozgat- Kayseri kara yolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı, seyir halindeki kargo kamyonu yoldan çıktı.

Özlüce Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım saat şiddetli yağmur yağdığını belirterek, "Dolu ve şiddetli yağmur özellikle ekinlerimize, şeker pancarımıza büyük zarar verdi. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Çiftçilerden Eftal Nemli de çok şiddetli yağmur yağdığını dile getirerek, "Şeker pancarlarımız sular altında kaldı. Sel, sulama borularını, su motorlarını aldı götürdü. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım talep ediyoruz." diye konuştu.

Kargo kamyonunun sürücüsü Emin Elbaşı ise selin aracı kaydırarak yoldan çıkardığını söyledi.