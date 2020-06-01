Son dakika haberleri: Yozgat'ta üretilen şakayık çiçekleri Romanya ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor - Son Dakika

Yozgat'ta üretilen şakayık çiçekleri Romanya ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine Hollanda'dan getirdikleri şakayık tohumlarını, 6 yıl önce toprakla buluşturan Bülent ve Murat Höke kardeşler, ürettikleri şakayık çiçeklerini İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlere satarak Romanya ve Azerbaycan'a da ihraç ediyor.

Hollanda'da uzun yıllar çiçek seralarında çalışan Bülent ve Murat Höke kardeşler, Hollanda'dan birçok ülkeye ihraç edilen şakayık çiçeklerini, memleketleri Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyünde de yetiştirmeye karar verdi. Memleketlerine dönüş kararı alan ve bu işe hobi amacıyla başlayan iki kardeş, 6 yıl önce Hollanda'dan getirdikleri 250 adet kök şakayık tohumlarını toprakla buluşturdu. Bozkır topraklarında istedikleri verimi alan iki kardeş, daha sonra 15 bin kök şakayık tohumunu 6 dönümlük alana ekerek 150 bin adet şakayık çiçeği elde etti.

Bir ay gibi bir süre hasat zamanı olan ve tomurcuk halinde saplarından kesilerek toplanan rengarenk şakayık çiçeklerini soğuk hava deposunda muhafaza eden iki kardeş, iç piyasada Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra Romanya ve Azerbaycan'daki çiçekçilere, tanesini 5 ila 7 lira arasında satıyor.

Şakayık çiçeğinin üretimini 6 yıldır yaptıklarını söyleyen Murat Höke, "Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Toprakpınar köyünde bu çiçeği 6 yıldır üretiyoruz. Daha önceleri Hollanda da çiçek seralarında çalıştım, ağabeyimde 40 yıldır bu şakayık çiçeğiyle uğraşıyor. Onun fikriydi Türkiye'de başka bir yerde yetişmediği için Yozgat'ta üretelim dedik. İlk başlarda 250 kök ile hobi olarak başladık. Sonra burada yetişmeye başlayınca 15 bin adet kök getirdik. 6 senedir bu işi yapıyoruz. 3 senedir de Kırşehir'in Kaman ilçesinde bu işi yapıyoruz. 5-6 bin kökte oraya diktik. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

Şakayık çiçeğine yurt içi ve dışında talebin fazla olduğunu anlatan Höke, "Genelde Türkiye içi Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Kahraman Maraş'tan gibi birçok ile gönderiyoruz. Yurt dışında da Romanya ve Azerbaycan'a gönderiyoruz. Bu yıl Romanya'ya virüsten dolayı satışlarımız yarı yarıya düştü. 10 bin adet şakayık hazırladık, Romanya'dan tırla gelip götürecekler. Azerbaycan'a da 5 bin adet göndereceğiz. Bu yıl 150 bin dal şakayık üretimi bekliyoruz. Tanesi rengine göre 4 ila 7 lira arasında satılıyor. Ancak piyasadaki fiyatları çok aşırı yüksek, 10 adetten oluşan bir demeti 250-300 lira arasında satılıyor" şeklinde konuştu.

Şakayık çiçeğinin hasat zamanın bir ay sürdüğünü hatırlatan Höke, "Bir ay içinde kesim ve toplama işi biter soğuk hava deposunda paketleme ve gönderme işlemi başlar. Bu sene virüsten dolayı biz kendimiz gönderemediğimiz için müşterilerimiz genelde gelip burada arabalarıyla kendileri alıp götürüyorlar" ifadelerine yer verdi.