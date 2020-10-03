Son dakika haberleri... Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sırçalı beldesinde H.A'nın (37) evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar, 33 kök kenevir, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Boğazlıyan Adliyesi'nde, Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:45 - Kaynak: AA
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