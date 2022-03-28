Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

28.03.2022 17:35
Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan Sorgun ilçesine otomobille uyuşturucu getirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Uygulama noktasında belirlenen otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır hale getirilmiş 10,06 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ve S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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