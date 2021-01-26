Son dakika gündem: Vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı
26.01.2021 19:57
Son dakika haberlerine göre Yozgat'ta kaldırımda yürüyen yaşlı bir kişinin aydınlatma direğinde asılı katlanmış Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalıştığı anlar ve çevredekilerden yardım alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yozgat'ta kaldırımda yürüyen yaşlı bir kişinin aydınlatma direğinde asılı katlanmış Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalıştığı anlar ve çevredekilerden yardım alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent Güvenlik Sistemi kamaralarına yansıyan görüntülerde, Karatepe Mahallesi Fuar Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, Yozgat Valiliği önündeki aydınlatma direğinde asılı Türk bayrağının katlandığını fark ederek durdu.
Şemsiyesi ile bir süre bayrağı düzeltmeye çalışan vatandaş, bunda başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi.
Gençlerin yardımıyla katlanan bayrak düzeltilince yaşlı adam da yoluna devam etti.
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