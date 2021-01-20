Son dakika haberleri! YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten Bab'a sokulmaya çalışılan bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
20.01.2021 09:40
Son dakika gündem haberi: Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten kaçak yollarla terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Münbiç'ten kaçak yollarla terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusunda yer alan Hamran bölgesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce, şüphelenilen tırda yapılan aramalarda sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.
SMO kaynakları, uyuşturucu hapların, Esed rejimi bölgesinden Bab bölgesine gönderildiğini aktardı.
Son Dakika Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Meksika'da infaz edilmiş 12 cansız beden bulundu