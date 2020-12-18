Son dakika haberleri | YPG/PKK'lı teröristler, Suriyeli Peşmergelerin aile fertlerini alıkoyuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | YPG/PKK'lı teröristler, Suriyeli Peşmergelerin aile fertlerini alıkoyuyor

18.12.2020 22:03
Son dakika haberleri | YPG/PKK'lı teröristler, Suriyeli Peşmergelerin aile fertlerini alıkoyuyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) bağlı Suriyeli Peşmergelerin safında yer alanların aile fertlerini alıkoymaya başladı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) bağlı Suriyeli Peşmergelerin safında yer alanların aile fertlerini alıkoymaya başladı.

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı hafta başında giriştiği eylemleri, Suriye'de sürdürmeye devam ediyor.

KDP himayesindeki ENKS'nin bazı ofislerini hafta başından itibaren basarak tahrip eden YPG/PKK'lı teröristler, bu kez de ENKS'ye bağlı Suriyeli Peşmergelerin ailelerini hedef almaya başladı.

Haseke ilinin doğusundaki Tevekkül köyüne dün akşam saatlerinde ağır silahlarla baskın yapan teröristler, çocukları Suriyeli Peşmerge güçlerine mensup 3 babayı alıkoydu.

Alıkonulan Abdulmanaf Ömer, Muhammed İbrahim ve Abdulaziz Süleyman'ın akıbetleri bilinmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 2012'den bu yana Irak'ın kuzeyinde bulunan Suriyeli Peşmergelerin dönüşüne izin vermiyor.

YPG/PKK, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Haseke ve Aynularab'da (Kobani) bu hafta içinde muhalif grup ENKS'nin toplam 5 ofisini de tahrip etmişti.

YPG/PKK, Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine saldırmıştı

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, önceki gün yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın gece saatlerinde Suriye sınırı üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti.

Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de PKK ile Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin 15 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KDP'yi suçlayarak, IKBY'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek vermişti.

Irak'ın Duhok vilayetinde 14 Aralık'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, bir Peşmerge ölmüştü.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | YPG/PKK'lı teröristler, Suriyeli Peşmergelerin aile fertlerini alıkoyuyor - Son Dakika


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