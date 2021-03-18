YTB uluslararası öğrencilerle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi - Son Dakika

YTB uluslararası öğrencilerle Çanakkale şehitlerini anma programı düzenledi

ANKARA - YTB uluslararası öğrenciler ile birlikte Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak tüm şehitler için kuran tilaveti gerçekleştirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümünü, YTB Başkanı Abdullah Eren ve uluslararası öğrencilerin katılımı ile kutlandı.

YTB Ankara ofisinde düzenlenen anma töreninde saygı duruşunun ardından şehitler için kuran-ı kerim tilaveti ifa edildi. Türkiye Burslusu öğrenciler müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirdi. Programda, dedesi Çanakkale'de şehit olan Kosova'dan YTB bursiyeri öğrenci Ekrem Zaimi de bir konuşma yaptı.

YTB Başkanı Abdullah Eren sadece Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgilenmediklerini bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde öğrencilere yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Yakın zamanda Balkanları ziyarete ettiğini söyleyen Başkan Abdullah Eren, Çanakkale Savaşı'nda birçok Balkan ülkesinden gelen ve şehit olan insanlar olduğuna dikkat çekti. Osmanlı'nın, tüm coğrafyalardan milleti bir arada tutan son devlet olduğunu söyleyen Başkan Abdullah Eren, Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri ile konuşmasına son verdi.