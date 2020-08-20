Son dakika haberleri | Yüksek gerilime kapılan iki işçiden 1'i öldü

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde söktükleri inşaat kalıbının yüksek gerilim hattına düşmesi sonucu akıma kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde söktükleri inşaat kalıbının yüksek gerilim hattına düşmesi sonucu akıma kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Ömer Namlı Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatta çalışan Metin Akçal (44) ve Adem Okuyucu (42) iddiaya göre söktükleri kalıbın düşüp, yakından geçen yüksek gerilim hatlarına dokunması sonucu akıma kapıldı. Olayı gören meslektaşlarının haber vermesi sonucu bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 2 işçiye müdahale etti. Hastaneye kaldırılan işçilerden Metin Akçal hayatını kaybederken, Adem Okuyucu tedaviye alındı.



Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:22

Kaynak: DHA

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