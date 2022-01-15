Son dakika haber! Yüksekova'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika

Yüksekova'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan zehirlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın evi küle döndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Aksu köyünde ikamet eden Yusuf Akdoğan'a ait evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan angını gören çevredeki vatandaşlar, Akdoğan ailesinin yardımına koştular.

Yardımda yetersiz kalan vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede ettiler. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev adeta küle dönerken, dumandan zehirlenen İslam Akdoğan, Muhammet Akdoğan, Halime Akdoğan ve Faike Akdoğan sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerin durumları iyi olduğu öğrenilirken, evsiz kalan Akdoğan ailesi yakınların yanına sığındı.