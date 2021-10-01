Üye Girişi
Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

01.10.2021 20:53
Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor, System.String[]

Son dakika haberler... Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için TOKİ tarafından Esenyurt mahallesinde yaptırılan bin 355 konut büyük ölçüde tamamlandı.

İnşaat çalışmaları tamamlanan bazı dairelerin anahtarları sembolik olarak hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar teslim törenine katılan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin Yüksekova'ya önemli bir yatırım yaptığını söyledi.

Vatandaşların uzun zamandır evlerine kavuşacağı günü beklediklerini anlatan Özbek, "Şükür tüm eksikleri gidermiş, vatandaşlarımıza bugünden itibaren anahtar teslimatına başladık. Amacımız bu anahtar teslimatını en hızlı bir şekilde yapmak. Yüksekova'nın coğrafi koşullarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanmış olabilir. Allaha şükür onlar kısa süre içinde giderildi. Allah'a şükürler olsun burada muazzam bir şehir inşa edildi." diye konuştu.

Programa, TOKİ Genel Müdürlüğü Uygulama Uzmanı Yener Buzluk, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor
Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor
Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor
Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın 20:49 Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi 19:54 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı 19:11 Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü         
20:58
Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi         
20:20
Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor         
19:57
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız         
18:38
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım         
05:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 21:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement