Son dakika haberleri... Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor - Son Dakika

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için TOKİ tarafından Esenyurt mahallesinde yaptırılan bin 355 konut büyük ölçüde tamamlandı.

İnşaat çalışmaları tamamlanan bazı dairelerin anahtarları sembolik olarak hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar teslim törenine katılan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin Yüksekova'ya önemli bir yatırım yaptığını söyledi.

Vatandaşların uzun zamandır evlerine kavuşacağı günü beklediklerini anlatan Özbek, "Şükür tüm eksikleri gidermiş, vatandaşlarımıza bugünden itibaren anahtar teslimatına başladık. Amacımız bu anahtar teslimatını en hızlı bir şekilde yapmak. Yüksekova'nın coğrafi koşullarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanmış olabilir. Allaha şükür onlar kısa süre içinde giderildi. Allah'a şükürler olsun burada muazzam bir şehir inşa edildi." diye konuştu.

Programa, TOKİ Genel Müdürlüğü Uygulama Uzmanı Yener Buzluk, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ve vatandaşlar katıldı.